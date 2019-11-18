2019-11-18T13:26:03+03:00
Общество

Мурманские депутаты попросят правительство России обязать владельцев чипировать своих питомцев

Это позволит ускорить поиск потерявшихся животных, а их хозяева не смогут избежать ответственности за халатное отношение к ним
Елена ЧУМАКОВА
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Чипирование занчительно упростит поиск владельцев отловленных животных.Чипирование занчительно упростит поиск владельцев отловленных животных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока зоозащитники по всей стране митинговали, собирая подписи под резолюцией об ответственном отношении с братьями нашими меньшими, народные избранники в Мурманской областной Думе решили выступить с инициативой. На комитете по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу рассмотрели вопрос об идентификации четвероногих друзей.

- Большинство отловленных животных, находящихся на улице без сопровождения, зачастую являются домашними. Отсутствие на них идентификационной метки значительно усложняет поиск из владельцев. Тем не менее, на федеральном уровне не регулируется идентификация домашних животных методом электронного чипирования, что снимает ответственность с граждан за выполнение требований законодательства, - объясняют парламентарии.

Именно поэтому народные избранники Заполярья решили направить обращение в правительство страны с просьбой решить вопрос об обязательной идентификации домашних животных методом чипирования

ИСТОЧНИК KP.RU

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