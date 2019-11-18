В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-18T12:22:11+03:00

Прожиточный минимум в Мурманской области стал меньше. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Правительством Мурманской области утвержден новый прожиточный минимум в регионе на третий квартал этого года.

На душу населения он теперь составляет 16 886 рублей, для трудоспособного населения - 17 575 рублей, для пенсионеров - 14 040 рублей, для несовершеннолетних - 16 900 рублей.

По сравнению со вторым кварталом показатели снизились. Ранее в расчете на душу населения прожиточный минимум составлял 17 149 рублей, для трудоспособного населения - 17 841 рубль, для пенсионеров - 14 257 рублей, для детей - 17 193 рублей.

С 2020 году в Заполярье будет увеличен минимум для пенсионеров. Новый показатель составит 14 354 рублям и понадобится для того, чтобы выплаты пожилым людям стали больше за счет доплат.

Напомним: по официальным данным, врачи и учителя Мурманской области получают одни из самых высоких зарплат по Северо-Западному федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU