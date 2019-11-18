48 шахматистов представляют Мурманскую область на первенстве Северо-Запада

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-18T11:44:34+03:00

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До Нового года осталось меньше полутора месяцев, а это значит, что в Санкт-Петербург приехали сразиться лучшие шахматисты Северо-Запада. В этом году Мурманскую область на первенстве федерального округа представляет 48 спортсменов. Им предстоит помериться силами с 404 претендентами на медали из Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей, а также Коми и Карелии.

- В этом году наша команда уже не выступает в качестве лидера. По статистике самой опытной сборной считается команда из Калининградской области, в составе которой девять кандидатов в мастера спорта. У нас же всего трое. Если считать средний рейтинг FIDE у каждой команды, то мы всего на седьмом строчке из девяти, - рассказывает представитель Murmansk Region Chess Team Александр Полято.

Остается надеяться, что наши спортсмены, среди которых такие звезды шахматного небосклона как Александр Катаев и Ирина Полято – оба не раз брали золото не только на этих соревнованиях, но и на чемпионате России – покажут себя достойно и смогут завоевать путевку в Сочи на первенство страны.

ИСТОЧНИК KP.RU