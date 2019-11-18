"Африка? Нда!": Жители Мурманской области присоединились к шутливой акции вариаций на тему нового логотипа Санкт-Петербурга
На прошлой неделе был представлен новый "мета-бренд" Северной столицы. Это бирюзовое солнце с надписью Санкт-Петербург. Штриф должен напоминать о разводке мостов.
Бренд сразу был поднят на обсуждение в сети, многие, глядя на него, так и не поняли, за что были заплачены 7 миллионов рублей. Логотип породил множество пародий - жители со всех уголков России придумали для своих городов такие же "фишки". К шутливому марафону присоединились и северяне.
Фото: Кирилл Анархой
- Думаю, многие в курсе про новый логотип Санкт-Петербурга от Великого Дизайнера Всея Руси Артемия Лебедева. Я решил сделать что-то похожее для некоторых городов Мурманской области, - пояснил свой креатив в паблике "Уютное Заполярье" Кирилл Анархой.
Фото: Кирилл Анархой
Он создал логотипы для "Мур-ман-ска", "Вид-я-ево", "Африка? Нда?" и "Севе-ром-ска".
Фото: Кирилл Анархой
Фото: Кирилл Анархой
ИСТОЧНИК KP.RU