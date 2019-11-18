2019-11-18T10:31:56+03:00
Происшествия

Завершились поиски 71-летней женщины, которая из Великого Новгорода отправилась в Оленегорск

Пенсионерка нашлась в гостинице Мончегорска
Елена МОЛОДЦОВА
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Любовь Лебедева все это время была в Мончегорске. Фото: "МурманСпас"Любовь Лебедева все это время была в Мончегорске. Фото: "МурманСпас"
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Восемь дней родные 71-летней Любови Лебедевой не находили себе месте. Напомним, как удалось выяснить правоохранительным органам, 8 ноября женщина уехала на поезде из Великого Новгорода в Оленегорск. Родственники обзвонили всех знакомых в городе в Мурманской области, но Любовь Ивановна ни у кого не появлялась. Тогда решено было кинуть клич по социальным сетям. Именно это и стало решающим моментом в поиске.

- Нашлась! Живая и здоровая, все хорошо! Всем спасибо за помощь! – сообщила новость Стася Золотарева, которая и забила тревогу, когда женщина перестала выходить на связь.

Как удалось выяснить, Любовь Лебедева спокойно добралась на поезде до Кольского полуострова и все это время была в Мончегорске.

- Огромное спасибо сотрудникам гостиницы «Север» города Мончегорска за внимание и помощь! – поблагодарили неравнодушных людей в поисковом отряде «МурманСпас».

ИСТОЧНИК KP.RU

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