Следователи назвали причину гибели жителя Кандалакши, беда с которым произошла на глазах у сына
5 октября в Кандалакшском заливе произошла трагедия. Здесь рыбачили 30-летний мужчина и его девятилетний сын.
Их лодка опрокинулась недалеко от берега, оба северянина оказались в холодной воде без спасательных жилетов. Мужчина смог вытолкать ребенка на сушу, но сам не спасся. Именно мальчик побежал за помощью и привел взрослых к месту происшествия.
На теле утонувшего мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, но сразу после случившегося процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза. Сейчас стали известны результаты.
- Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не обнаружено состава преступления, - пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.
С сыном погибшего после трагедии работали психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU