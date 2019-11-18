Следователи назвали причину гибели жителя Кандалакши, беда с которым произошла на глазах у сына

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-18T09:12:48+03:00

Лодка, в которой находились отец и сын, перевернулась у берега. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП с молодым мужчиной случилось во время рыбалки

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5 октября в Кандалакшском заливе произошла трагедия. Здесь рыбачили 30-летний мужчина и его девятилетний сын.

Их лодка опрокинулась недалеко от берега, оба северянина оказались в холодной воде без спасательных жилетов. Мужчина смог вытолкать ребенка на сушу, но сам не спасся. Именно мальчик побежал за помощью и привел взрослых к месту происшествия.

На теле утонувшего мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, но сразу после случившегося процессуальная проверка и судебно-медицинская экспертиза. Сейчас стали известны результаты.

- Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не обнаружено состава преступления, - пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

С сыном погибшего после трагедии работали психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU