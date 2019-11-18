Снежный коллапс: Три машины разом сломались и не дошли до Снежногорска

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-18T09:28:53+03:00

Губернатор Мурманской области проверил, как справляются с зимними осадками в ЗАТО Александровск [видео]

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Как и обещал глава региона Андрей Чибис, он продолжил свои поездки по Кольскому полуострову, дабы проверить, как убирают снег в муниципалитетах. Напомним, на прошлой неделе губернатор Мурманской области объехал столицу Заполярья, Мончегорск и Оленегорск. В эти выходные Андрей Владимирович нагрянул с инспекцией в ЗАТО Александровск, поскольку именно оттуда было много жалоб в соцсетях.

- Дороги в целом убирают везде, во дворах дела обстоят хуже. Полярный – четверка с минусом, есть к чему стремиться. Гаджиево – на четверку, в целом неплохо. Снежногорск – даже до тройки не дотягивает. С дворами серьезные проблемы! Люди жалуются, что банально не могут выехать. Есть ощущение, что некоторые коллеги-чиновники думают, что у них иммунитет. Ошибаются, - подвел итог своей поездки Чибис.

Как выяснилось в понедельник, 18 ноября, на оперативном совещании, техника успела вычистить Гаджиево, а до Снежногорска попросту не дошла – одновременно из строя вышло три машины. Пока шел ремонт снегоуборочных автомобилей, в городе начался снежный коллапс.

Вице-губернатору Мурманской области Дмитрию Филиппову поручено выяснить, как могло сломаться одновременно три машины, а заодно вместе новым министром ЖКХ региона Дмитрием Латышевым подключиться к объездам городов и весей региона.

Кстати, на этот раз видеоператоры посетили Кировск и Апатитым. Властям этих городов предстоит держать ответ по попавшим в ролик недочетам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/744384" frameborder="0"></iframe> Неубранные дворы Кировска и Апатитов попали в ролик правительства.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU