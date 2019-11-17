Мурманчанин обрадовался одобрению кредита и "подарил" мошенникам 53 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 20:15 2019-11-17T17:26:17+03:00

Мужчина знал о схеме развода, но все равно перевел на чужую карту 52 тысячи рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

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В полицию Мурманска снова поступило заявление о мошенничестве. Жертвой на этот раз оказался 51-летний мурманчанин.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили якобы сотрудники банка. Они заверили, что северянину предварительно одобрили кредит в 500 тысяч рублей на очень выгодных условиях. Мошенники действовали по старой проверенной схеме строго и по пунктам: уговорили мурманчанина перевести на карту 52 тысячи рублей. Ведь кредит не одобрят без оплаты страховки и комиссии за перевод денег. Когда "сотрудник банка" перестал брать трубку, мужчина понял, что попал в ловушку злоумышленников и обратился в полицию.

- Как установили стражи правопорядка, мошенничество было совершено неизвестными с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Москве. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Следователю северянин пояснил, что о подобном мошенничестве знал из СМИ. Но все равно поверил. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

ИСТОЧНИК KP.RU