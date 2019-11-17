18-летняя девушка рассекала по Североморску с липовыми правами

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-17T16:37:28+03:00

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Сдать экзамены в автошколе, безусловно, не просто. Но не стоит сразу отчаиваться и принимать кардинальные меры. В Североморске сотрудники ДПС остановили 18-летнюю автоледи из Ревды. Попросили показать водительское удостоверение, а она предъявила "липу". Дорожные инспекторы проверили документ по своей базе, и в ней такого номера прав не оказалось. Северянку доставили в полицию для уточнения обстоятельств, а удостоверение отправили на экспертизу.

- Документ не соответствует образцу аналогичной полиграфической продукции, изготавливаемой предприятием «Гознак», был распечатан на струйном принтере и заламинирован, - рассказали о результатах экспертизы в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. Оказалось, что девушка купила водительские права на одном из московских сайтов. Она рассказала, что прошла обучение в автошколе, но экзамены сдать не смогла. Мечта стать водителем оказалась сильнее, и северянка решилась на преступление. В отношении жительницы Ревды возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Нарушительнице грозит до полугода лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU