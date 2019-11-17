2019-11-17T16:22:04+03:00
Происшествия

Старших не уважил: 23-летний житель Оленегорска избил 42-летнего соседа

Мужчине грозят два года лишения свободы
Лидия АРСТОВА
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Избитый оленегорец обратился с заявлением в полицию.Избитый оленегорец обратился с заявлением в полицию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бытовые конфликты нередко заканчиваются маханием кулаками. Двое мужчин из Оленегорска завершили ссору как раз этим. В полицию города обратился 42-летний участник конфликта. Он рассказал правоохранителям, что на нем размял кулаки 23-летний знакомый. Следы остались на лице и теле. Полицейские установили причину ссоры - ей стала личная неприязнь. Мужчины подрались в подъезде дома по улице Молодежный Бульвар. Полицейские нашли зачинщика драки, им оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности оленегорец, который признал вину. Побои не причинили серьезный вред здоровью потерпевшего. - По данному факту в отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. Статьей предусматривается наказание в виде двухлетнего лишения свободы. Сейчас житель Оленегорска находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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