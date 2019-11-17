На дороге Кировск-Коашва в Мурманской области насмерть сбили полуодетого пешехода

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-17T15:51:35+03:00

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Смертельная авария произошла около 20.30 16 ноября на пятом километре дороги Кировск-Коашва.

- ВодительRenault Group 1983 года рождения допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части по ходу движения. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой мед. помощи. Личность пешехода устанавливается. Информация о наличии светоотражающих элементов на одежде погибшего отсутствует, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как уточняет "ХибИнформБюро", мужчина был очень легко одет: только легкие штаны куртка на голове тело. Документов и телефон при нем не было, только немного наличных. Водительт объяснил, что не заметил пешехода, одетого в темную одежду, из-за тумана. Авария произошла вдали от жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU