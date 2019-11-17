2019-11-17T10:04:18+03:00
Общество

Авантюристы-путешественники пролетят от Мурманска до Владивостока на дельталете

13 323 километра они хотят преодолеть за 180 дней
Мария ПАШЕНКОВА
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Спортсмены пролетят на сверхлегком летательном аппарате от Мурманска до Владивостока. Фото: www.aviaspektr.ruСпортсмены пролетят на сверхлегком летательном аппарате от Мурманска до Владивостока. Фото: www.aviaspektr.ru
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3 февраля 2020 года должна стартовать экспедиция, какой еще не было. Два авантюриста-путешественника Андрей Андреев и Евгения Хохлова в составе экипажа «Фрегат» на сверхлегком летательном аппарате полетят от Мурманска до Владивостока. Их путь будет пролегать по отдаленным и труднодоступным территориям русского Севера за полярным кругом. Всего 13 323 километра за 180 дней.

- Это реализация первой в истории арктической воздушной экспедиции на дельталете, посвящённой всем воздухоплавателям и авиаторам, когда-либо открывавшим воздушные трассы в безмолвных Арктических просторах. Это полет, максимально приближенный к полетам пионеров полярной авиации, связанный с историей освоения Севера, - рассказал Андрей Андреев.

Во время путешествия летчики будут вести видео-дневник. Свою акцию они назвали Great Arctic Adventure.

- Наш экипаж может осуществить какую-нибудь акцию (социальной, патриотичной, благотворительной или экологической) направленности. Мы хотим, чтобы экспедиция была наполнена встречами, общением и значимыми событиями того или иного места по маршруту полета, - продолжает Андрей Андреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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