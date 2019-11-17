В Мурманске зарегистрировано более 100 тысяч машин

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-17T08:41:18+03:00

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То, что на дорогах столицы Заполярья стало многолюднее, заметить несложно. Да и увеличившееся число "железных коней" легко видно, когда пытаешься найти место для парковки.

- Согласно аналитическим данным, в Мурманске за двенадцать месяцев 2018 года в собственность оформлено 104,7 тысяч транспортных средств. Таким образом получается, что в среднем на 1 000 человек населения приходится по 356 машин. Причем, речь идет исключительно про легковые модели различных производителей. Сравнивая с результатом 2017 года, можно сказать о том, что количество машин выросло на 6,9%, - сообщает сайт car.ru.

Эксперты уверены, что в 2019 году число машин еще вырастет. Напомним: в 2018-м в Мурманске проживало 295 374 человека. Получается, за рулем сидит каждый третий житель города, но все указывает на то, что еще несколько лет, и водить будет каждый второй.

ИСТОЧНИК KP.RU