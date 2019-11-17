В Мурманске здания подсветят фиолетовым в поддержку Всемирного дня недоношенных детей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-17T08:44:34+03:00

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17 ноября некоторые здания в Мурманске будут выделены непривычным для них цветом. Так, областная филармония, окна регионального правительства и газон возле "белого дома" будут подсвечены не теплыми тонами, а фиолетовым.

Это - официальный цвет акции #мненефиолетово, которую придумали в благотворительном фонде помощи недоношенным детям "Право на чудо". Его создала Наталья Зоткина, которая сама в свое время родила раньше срока. Мурманская область впервые присоединилась к акции, всего в ней участвуют 30 регионов.

- Организаторы приглашают делиться в соцсетях фотографиями подсвеченных объектов с хештегом #мненефиолетово. В 2016 году фонд запустил первую в России Горячую линию поддержки женщин с угрозой преждевременных родов, семей с недоношенными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья – 8 800 555 29 24. Звонки принимают специально подготовленные психологи, врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию, юрист, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Звонок по России - бесплатный, работает линия ежедневно с 8.00 до 23.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU