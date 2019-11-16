В Мурманске наледь с балкона упала ребенку на голову

16 Нояб. 18:19 2019-11-16T18:21:36+03:00

Именно в этом дворе едва не случилось несчастье. Фото: Роман Глек

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Оперативные штабы, созданные при правительстве Мурманской области, многочисленные комиссии, совершающие объезды дворов, и угроза, летящие в адрес нерадивых управляющих компаний, оказались бессильны предотвратить очередное ЧП. Неприятный инцидент произошел у дома №6 по улице Пархоменко.

- С балкона девятиэтажки ребенку на голову упал кусок льда. Ребенок сильно не пострадал, но, около часа приходил в себя. Наледь упала с крыши балкона 9 этажа, - сообщает сообщество "Мурманск. Официальная группа". - На место незамедлительно прибыл участковый и опросил ребенка. Следом за правоохранительными органами появились и сотрудники управляющей компании, забрались на крышу и убрали снег с козырька балкона, откуда и спикировал кусок льда.

В соцсетях уже развернулась дискуссия, кто виноват в случившемся. Самым шокирующим оказалось предположение, что сам ребенок, который оказался в неподходящий момент в неподходящем месте. Но большинство пользователей спорили, на кого возложат ответственность за этот случай: на управляющую компанию или владельца квартиры, к которой относится балкон.

После того, как на ребенка упала наледь в Мурманске, УК почистила балкон.Автор: Мурманск. Официальная группа

ИСТОЧНИК KP.RU