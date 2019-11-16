2019-11-16T18:21:36+03:00
Происшествия

В Мурманске наледь с балкона упала ребенку на голову

У управляющей компании моментально нашлось время, чтобы почистить крышу [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Именно в этом дворе едва не случилось несчастье. Фото: Роман ГлекИменно в этом дворе едва не случилось несчастье. Фото: Роман Глек
Изменить размер текста:

Оперативные штабы, созданные при правительстве Мурманской области, многочисленные комиссии, совершающие объезды дворов, и угроза, летящие в адрес нерадивых управляющих компаний, оказались бессильны предотвратить очередное ЧП. Неприятный инцидент произошел у дома №6 по улице Пархоменко.

- С балкона девятиэтажки ребенку на голову упал кусок льда. Ребенок сильно не пострадал, но, около часа приходил в себя. Наледь упала с крыши балкона 9 этажа, - сообщает сообщество "Мурманск. Официальная группа". - На место незамедлительно прибыл участковый и опросил ребенка. Следом за правоохранительными органами появились и сотрудники управляющей компании, забрались на крышу и убрали снег с козырька балкона, откуда и спикировал кусок льда.

В соцсетях уже развернулась дискуссия, кто виноват в случившемся. Самым шокирующим оказалось предположение, что сам ребенок, который оказался в неподходящий момент в неподходящем месте. Но большинство пользователей спорили, на кого возложат ответственность за этот случай: на управляющую компанию или владельца квартиры, к которой относится балкон.

После того, как на ребенка упала наледь в Мурманске, УК почистила балкон.Автор: Мурманск. Официальная группа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Мурманска зовут выйти на всероссийский митинг в защиту животных
В Мурманске сбили мужчину, перебегавшего дорогу на подъеме к Ленинградке
К Новому году в Мурманске появится «Дерево желаний» и надпись «Мурманск – столица Арктики»
Рецидивист из Мончегорска ограбил 15 магазинов, а в 16 его взяли с поличным
В Мурманске проходит конкурс «Кораблик надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Восстание машин: Жительница Ковдора установила программу на телефон и лишилась 105 тысяч рублей
В Мурманской области собирают подарки к Новому году для детей из малоимущих семей
Молодая мурманчанка украла из магазина смарт-часы за 15 тысяч рублей
На лечение жителей Мурманской области в санаториях выделили почти 17 миллионов рублей
Жителя Мурманска, порезавшего руку в супермаркете, отправили в психдиспансер