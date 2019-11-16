2019-11-16T19:00:05+03:00
Общество

Жителей Мурманска зовут выйти на всероссийский митинг в защиту животных

Волонтеры будут собирать подписи под резолюцией с требованиями наказывать за ненадлежащих уход за братьями нашими меньшими
Елена ЧУМАКОВА
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Животные тоже имеют право жить в этом мире.Животные тоже имеют право жить в этом мире.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как только не называют в последнее время защитников животных, а ведь они правы – четвероногие друзья тоже имеют право жить, а не выживать в нашем жестоком мире. Проблема бездомных собак и кошек сотворили люди своим безответственным отношением к ним. Именно поэтому зоозащитники Мурманска и области присоединились к всероссийскому митингу «Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме!».

- Мы требуем разработать подзаконные акты, направленные на конкретизацию и детализацию федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые будут полностью соответствовать принципам статьи 4 этого документа. Во-вторых, необходимо дополнить КоАП РФ нормами, предусматривающими ответственность за нарушение требований закона в части ненадлежащего ухода за животными, - перечисляет Ксения Рязанцева, директор Фонда помощи животным «Путеводная звезда».

Кроме того, зоозащитники требуют внести необходимые изменения в статью 245 Уголовного кодекса РФ и, действительно, наказывать за жестокое обращение с животными, а также разработать механизм проведения обязательной ветэкспертизы для установления причины смерти животного, характера и степени вреда, причиненного здоровью животного.

Митинг пройдет 17 ноября в 17:00 в Долине Уюта, на перекрестке улиц Ломоносова и Морской, напротив легкоатлетического манежа. Все желающие смогут поставить свои подписи под резолюцией, которая будет направлена сразу нескольким адресатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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