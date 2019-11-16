К Новому году в Мурманске появится «Дерево желаний» и надпись «Мурманск – столица Арктики»

16 Нояб. 15:40 2019-11-16T14:46:34+03:00

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До главного праздника страны осталось полтора месяца. Совсем скоро начнется предновогодняя суета, в круговерти которой люди будут стараться завершить все дела и купить подарки родным и близким. А власти столицы Заполярья уже вовсю готовятся к празднику – ведь принарядиться к Новому году Мурманск должен загодя.

- Каждый раз мы стараемся добавить к убранству наших парков скверов и городских улиц что-то новое и интересное. По традиции, главный сюрприз будет ждать мурманчан на площади Пять Углов, где появятся световые композиции «Дерево желаний», «2020», «#Сновымгодом». Разумеется, не обойдется без уже полюбившихся нашим жителям элементов, ледовых фигур и горок, - приоткрыл секрет глава Мурманска Андрей Сысоев.

Но, конечно, не только центр украсят к Новому году. Растяжки новогодней иллюминации, светодиодные консоли, световые шары и светящиеся ели появятся по всему городу. На Кольском проспекте, например, поселятся новые объемные украшения в виде зверей, а на въезде в город в районе улицы Рогозерской рабочие смонтируют световую конструкцию «Мурманск – столица Арктики». Всего к главному празднику в областном центре зажгутся 200 световых конструкций и 7,5 тысяч световых.

ИСТОЧНИК KP.RU