Восстание машин: Жительница Ковдора установила программу на телефон и лишилась 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-16T09:33:04+03:00

А потом исчезла магическим образом и переписка северянки с мошенниками в гаджете

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Уж сколько раз твердили миру, а северяне продолжают слепо доверять аферисты. Злоумышленники на другом конце провода прикидываются сотрудниками федеральных ведомств, фармацевтических кампаний, банков и обещают выплатить заоблачные суммы денег. Вот и сейчас в полицию обратилась 38-летняя жительница Ковдора и заявила, что стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонили с номера, зарегистрированного в Москве. Собеседница представилась сотрудницей банка и сказала, что со счета северянки пытались снять деньги. Чтобы помочь женщине уберечь кровно заработанные, она должна предоставить работникам доступ к своему телефону. Потерпевшая по «доброму» совету установила программу удаленного управления гаджетом. Сразу после скачивания с карты ковдорчанки сняли 105 тысяч рублей.

- Позднее также дистанционным способом с телефона женщины удалили установленное приложение и всю переписку с оператором службы поддержки. После того, как северянка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В настоящий момент следователи расследуют уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU