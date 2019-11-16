2019-11-16T10:13:12+03:00
Звезды

В Мурманске проходит конкурс «Кораблик надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ребята со всей Мурманской области покажут зрителям свои творческие номера
Наталья ЛОБАНОВА
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Всех участников конкурса наградят дипломами и памятными сувенирами. Фото: gov-murman.ruВсех участников конкурса наградят дипломами и памятными сувенирами. Фото: gov-murman.ru
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Сегодня, 16 ноября, в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова проходит областной конкурс «Кораблик надежды» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

- Участники в возрасте от 6 до 20 лет из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Колы, Снежногорска, Кировска и других городов и сел Заполярья покажут свои творческие номера в номинациях: «Хореография», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр» и «Художественное слово», - рассказали в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

Победителей в каждой номинации жюри наградит дипломами I, II и III степени. Всем конкурсантам также обязательно вручат грамоты и памятные сувениры.

Помимо этого, на соревновании «Кораблик надежды» поощрят финалистов областного творческого конкурса «Интеллектуальный марафон», который также проводился для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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