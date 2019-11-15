В Мурманской области собирают подарки к Новому году для детей из малоимущих семей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-15T18:21:38+03:00

Благотворительный марафон пройдет в Мурманской области уже в 13-ый раз. Фото: pixabay.com

Принести игрушки, сладости, предметы для творчества можно до 5 января

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Совсем скоро в Заполярье придет Новый год. Больше всего этот особенный праздник ждут дети, ведь он наполнен чудесами и волшебством. И каждому хочется получить подарок от родителей, но, к сожалению, не все могут себе позволить побаловать своих малышей.

Поэтому, Мурманская региональная общественная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» уже в 13-ый раз проводит благотворительный марафон «Подари ребенку праздник», чтобы порадовать маленьких северян.

- Каждый желающий может принести подарок для ребят из многодетной, неполной, малообеспеченной семьи. Северяне также могут помочь с презентами тем родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида. В качестве подарка могут быть игрушки, сладости, предметы для творчества и другое, - рассказывают в благотворительной организации.

Как отмечают организаторы этого доброго дела, зачастую марафон становится единственной возможностью для маленьких северян получить подарок и ощутить радость, надежду и счастье от прихода Нового года и Рождества.

До 5 января все, кто хочет почувствовать себя настоящим волшебником, могут принести свои подарки по адресу: г. Мурманск, ул. Магомеда Гаджиева, д. 16.

Все подробности находятся в группе региональной организации «Радуга» в соцсетях.

Справки по телефонам:

8 (8152) 205 -181; 8 (963) 358-47-88.

ИСТОЧНИК KP.RU