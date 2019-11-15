2019-11-15T16:23:27+03:00
Общество

На лечение жителей Мурманской области в санаториях выделили почти 17 миллионов рублей

Всего приобрели 621 путевку
Лидия АРСТОВА
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621 житель Мурманской области смог отдохнуть в теплых краях за счет бюджета.621 житель Мурманской области смог отдохнуть в теплых краях за счет бюджета.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Северяне из-за недостатка солнца и витаминов нуждаются в отдыхе в южных регионах хотя бы раз в несколько лет. А ездить в теплые края людям с определенными заболеваниями просто необходимо. Так, в 2019 году в Мурманской области на санаторно-курортное лечение северян, имеющих льготы, было выделено 16,9 миллионов рублей. Фонд социального страхования Российской Федерации купил 621 путевку. По ним 219 поправили здоровье в санаториях Кольского полуострова, 133 - в Краснодарском крае и 30 - в Ставрополье. В среднюю полосу России отправились отдыхать 65 северян, а в Карелию – 20. Для детей приобрели 128 путевок на Черноморское побережье и 26 - в Кавказские Минеральные воды.

Кроме того, доступно было северянам и лечение в специализированных санаториях. Также приобрели 32 путевки для лечения людей с заболеваниями и травмами спинного мозга и еще пять с травмами головного мозга головного мозга и еще 52 с заболеваниями глаз. 95% северян уже воспользовались приобретенными путевками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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