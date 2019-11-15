Жителя Мурманска, порезавшего руку в супермаркете, отправили в психдиспансер

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-15T16:09:15+03:00

В тот роковой вечер мужчина не употреблял ни алкоголь, ни наркотики

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Удалось узнать судьбу возмутителя общественного спокойствия. Напомним: в ночь на 11 ноября в супермаркете на проспекте Героев-североморцев, 38 в столице Заполярья произошел неприятный инцидент. Один из покупателей вдруг располосовал себе руки и попросил вызвать полицию.

- Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сначала отвезли пострадавшего в травмпункт, а затем в психдиспансер, - сообщил компетентный источник «КП».

Чем руководствовался мужчина, совершая такой шокирующий поступок, неизвестно, а, между тем, в тот роковой вечер мурманчанин был трезв. По крайней мере, опытные блюстители правопорядка не обнаружили у него признаков ни алкогольного, ни наркотического опьянения. К слову, отпустили ли врачи возмутителя общественного спокойствия домой или назначили лечение, не уточняют - это уже врачебная тайна, да и закон о персональных данных никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU