2019-11-15T16:09:15+03:00
Происшествия

Жителя Мурманска, порезавшего руку в супермаркете, отправили в психдиспансер

В тот роковой вечер мужчина не употреблял ни алкоголь, ни наркотики
Варвара РУСЛАНОВА
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Теперь мужчиной занимаются специалисты психдиспансера. Фото: Мурманск ДТП ЧПТеперь мужчиной занимаются специалисты психдиспансера. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Удалось узнать судьбу возмутителя общественного спокойствия. Напомним: в ночь на 11 ноября в супермаркете на проспекте Героев-североморцев, 38 в столице Заполярья произошел неприятный инцидент. Один из покупателей вдруг располосовал себе руки и попросил вызвать полицию.

- Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сначала отвезли пострадавшего в травмпункт, а затем в психдиспансер, - сообщил компетентный источник «КП».

Чем руководствовался мужчина, совершая такой шокирующий поступок, неизвестно, а, между тем, в тот роковой вечер мурманчанин был трезв. По крайней мере, опытные блюстители правопорядка не обнаружили у него признаков ни алкогольного, ни наркотического опьянения. К слову, отпустили ли врачи возмутителя общественного спокойствия домой или назначили лечение, не уточняют - это уже врачебная тайна, да и закон о персональных данных никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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