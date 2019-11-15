Молодая мурманчанка украла из магазина смарт-часы за 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-15T16:36:10+03:00

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Тяжелое материальное положение может толкнуть человека на скользкую дорожку. Вот и мурманчанка из-за пустого кошелька решила украсть дорогой гаджет.

- В полицию обратился сотрудник одного из магазинов цифровой техники. Он рассказал, что в торговую точку пришла девушка и попросила показать ей смарт-часы, которые стоили больше 15 тысяч рублей. Пока продавец отвлекся на другого посетителя, северянка времени даром не теряла: тихо положила гаджет в сумку и скрылась из магазина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка опросили персонал и изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что вещицу похитила 27-летняя мурманчанка. Ранее она уже была судима за кражу и сбыт наворованного имущества. Полицейским она объяснила, что умыкнула умные часы из-за тяжелого материального положения. Но похоже, что ей просто понравился красивый девайс, которая она и решила забрать себе бесплатно.

В отношении мурманчанки возбуждено дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ей грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде и должна вести себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU