В Мончегорске ищут дом для черепахи Филимоны, которую выставили за дверь
Казалось бы, что ждать от судьбы маленькой красноухой черепашке: сиди себе в аквариуме, плавай в свое удовольствием, да жуй травку. Однако для Филимоны (так окрестили найденыша волонтеры – Ред.) была уготовлена другая участь – жизнь, полная волнующих перипетий.
- Черепашка попала в трудную ситуацию. Филимону (изначально мы думали, что это мальчик и назвали Филипп Филипповичем) практически выставили за дверь. Ее подобрала и пригрела наш волонтер, специалист по кошкам. К слову, именно по этому причине себе оставить черепашку она не может: пара-тройка хищниц, живущих в ее доме, так и норовят отправить Филимону, - описывают ситуацию в группе «Бездомный мир», «Прошкин дом» г. Мончегорск».
Филимона – молодой и растущий организм, который отдается в добрые руки вместе со своими хоромами. Правда, зоозащитники намерены остлеживать дальнейшую судьбу своей подопечной. Желающие приютить черепашку могут обращаться к Елене Черкашиной.
ИСТОЧНИК KP.RU