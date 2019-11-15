2019-11-15T14:04:48+03:00
Общество

В Мурманске ищут 28-летнего мужчину, который исчез из автомобиля

Машину северянина нашли на улице Чумбарова-Лучинского, а вот его самого там не оказалось
Наталья ЛОБАНОВА
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13 ноября мурманчанин поехал развозить заказы на своей «Газели» и уже не вернулся домой . Фото: vk.com/la_murmansk.13 ноября мурманчанин поехал развозить заказы на своей «Газели» и уже не вернулся домой . Фото: vk.com/la_murmansk.
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В Мурманской области продолжают бесследно пропадать люди. Так, с 8 ноября в заполярной столице ищут 50-летнего Александра Кабрина. А в Североморске уже десять дней разыскивают 67-летнюю Раису Петренко, у которой случаются провалы в памяти. Пару дней назад в Мурманске пропал еще один человек - 28-летний Андрей Ляпистов.

Днем 13 ноября днем мужчина поехал развозить заказы на «Газели», а после этого как в воду канул: на связь уже не выходил и домой не возвращался. Его автомобиль нашли на улице Чумбарова-Лучинского.

Мужчина был одет в серые спортивные штаны, голубую куртку с надписью «Зенит», черную шапку с полосками и черные ботинки.

Приметы: рост около 180 сантиметров, глаза карие, темные короткие волосы, загорелая кожа.

Всех, кто может помочь с поисками северянина и сообщить какую-либо информацию о нем, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или на «горячую линию» поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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