2019-11-15T14:17:55+03:00
Общество

В Мурманске едет большая делегация из Швеции

Северян ждет культурная программа и лекция о технологиях предпринимательства
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Последняя ндееля ноября пройдет в Мурманске под флагом Швеции. Фото: umgasmagazine.comПоследняя ндееля ноября пройдет в Мурманске под флагом Швеции. Фото: umgasmagazine.com
Изменить размер текста:

В конце последнего календарного осеннего месяца в столицу Заполярья пройдут «Дни Швеции». По этому случаю в Мурманск приедет большая иностранная делегация из провинции Норрботтен.

- Мы приготовили для мурманчан культурную программу и отдельный ряд мероприятий для шведских фирм, которые приедут сюда. Знаю точно, что губернатор Норрботтена подготовил лекцию о технологиях предпринимательства в Швеции, которая будет полезна и нашим русским коллегам. Кроме того, уже запланирована встреча с губернатором региона Андреем Чибисом и главой Мурманска, - рассказала о предстоящем событии генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквист.

«Дни Швеции» в Мурманске стартуют 26 ноября и продлятся пять-шесть дней. Уже сегодня они обещают быть насыщенными и интересными как для простых мурманчан, так и для бизнес-сообщества. Последние смогут узнать об опыте иностранных коллег и применить его на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Мурманска, порезавшего руку в супермаркете, отправили в психдиспансер
В Мурманске ищут 28-летнего мужчину, который исчез из автомобиля
В Мончегорске ищут дом для черепахи Филимоны, которую выставили за дверь
На те же грабли: в Оленегорске задержали пьяного водителя, угнавшего машину со своей работы
Житель Мурманска, пытавшийся спуститься по балконам девятиэтажки, умер в больнице
В мурманских электричках можно возить лыжи бесплатно
Прокуратура Мурманской области не согласилась со штрафом в 50 тысяч рублей за наезд на сотрудника полиции
«Мусорная» реформа в Мурманской области заинтересовала Финляндию и Швецию
Мурманчанка ищет свидетелей ДТП под Олонцом, в котором погиб ее отец
Мурманские моржи откроют зимний пляжный сезон
Снегопад отправил на запасной аэродром самолет, летевший из Москвы в Мурманск
В Мурманском торговом порту сменился генеральный директор
В Мончегорске в гараже нашли четыре тонны камчатского краба
В Хибинах будут снимать фильм про лучшую лыжницу XX века
Дед Мороз из Великого Устюга приедет к юным северянам в Полярный
Евгений Никора поборется за кресло главы администрации Мурманска
На дороге Кировск-Коашва-Титан столкнулись погрузчик и маршрутка
Следователи расследуют уголовное дело по исчезновению двух дайверов - граждан России и Финляндии
В Мончегорск прилетела краснокнижная неясыть
"Ограбление на миллион": В Мурманске руководитель супермаркета отдал вору ключи и объяснил, где лежит выручка