В Мурманске едет большая делегация из Швеции

СЕГОДНЯ 14:08 2019-11-15T14:17:55+03:00

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В конце последнего календарного осеннего месяца в столицу Заполярья пройдут «Дни Швеции». По этому случаю в Мурманск приедет большая иностранная делегация из провинции Норрботтен.

- Мы приготовили для мурманчан культурную программу и отдельный ряд мероприятий для шведских фирм, которые приедут сюда. Знаю точно, что губернатор Норрботтена подготовил лекцию о технологиях предпринимательства в Швеции, которая будет полезна и нашим русским коллегам. Кроме того, уже запланирована встреча с губернатором региона Андреем Чибисом и главой Мурманска, - рассказала о предстоящем событии генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Ева Сундквист.

«Дни Швеции» в Мурманске стартуют 26 ноября и продлятся пять-шесть дней. Уже сегодня они обещают быть насыщенными и интересными как для простых мурманчан, так и для бизнес-сообщества. Последние смогут узнать об опыте иностранных коллег и применить его на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU