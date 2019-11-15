Житель Мурманска, пытавшийся спуститься по балконам девятиэтажки, умер в больнице

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-15T13:32:18+03:00

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Днем 1 ноября на глазах у очевидцев молодой мужчина пытался спуститься вниз по балконам жилой девятиэтажки на улице Ушакова в Мурманске. Северянин хватался за металлические конструкции, но в какой-то момент не удержался и сорвался с высоты шестого этажа.

Снег смягчил падение, и мужчина остался жив. Но получил очень серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.

Как сообщили "КП" в СУ Следственного комитета по Мурманской области, как не боролись за жизнь пациента врачи, он умер в медицинском учреждении. Если ранее происшествием занималась полиция города, то теперь оно станет заботой следователей.

Предстоит выяснить, зачем мужчина решил спускаться не по лестнице или на лифе, а снаружи здания.

Напомним: на следующий день после ЧП на улице Ушакова трагедия повторилась на улице Подгорная. Здесь с высоты упала молодая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU