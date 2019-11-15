На те же грабли: в Оленегорске задержали пьяного водителя, угнавшего машину со своей работы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-15T13:40:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жизнь совсем ничему не учит 39-летнего оленегорца. Он снова попался полиции, разъезжая по городу подшофе.

На улице Просвещения в Оленегорске сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ, за рулем которого сидел мужчина. По внешним признакам он был пьян, что и подтвердил алкотестер. Стражи порядка задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Как выяснилось, в августе 2017 года этого водителя уже судили по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили водительских прав. Но не помешало ему снова сесть за руль пьяным, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также оказалось, что оленегорцу автомобиль не принадлежит. По словам мужчинв, машину он взял на предприятии, где работает. Автомобиль ему был нужен, чтобы привезти из дома корм для служебных собак.

Сейчас в отношении водителя возбуждены дела по статье 264.1 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU