2019-11-15T12:45:18+03:00
Происшествия

Прокуратура Мурманской области не согласилась со штрафом в 50 тысяч рублей за наезд на сотрудника полиции

Надзорное ведомство не устроила то, как следователи квалифицировали поступок водителя
Варвара РУСЛАНОВА
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Прокуратура подала апелляцию с просьбой переквалифицировать статью уголовного дела. Фото: 1obl.ruПрокуратура подала апелляцию с просьбой переквалифицировать статью уголовного дела. Фото: 1obl.ru
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Точка, которую в резонансном деле о том, как нетрезвый водитель внедорожника переехал полицейского, поставил Октябрьский суд, неожиданно превратилась в запятую.

Напомним: инцидент произошел 21 июня 2018 года. Сотрудник регионального УМВД заметил неадекватного автомобилиста и попытался пресечь общественно-опасное поведение, а в результате оказался на дороге под тяжелым автомобилем со сломанным позвоночником. Надо отметить, что водитель сделал все, чтобы максимально компенсировать нанесенный полицейскому ущерб.

Поскольку пострадавший был в штатском, действия автомобилиста квалифицировали по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд же и вовсе решил ограничиться штрафом в 50 тысяч рублей.

Однако, как выяснилось, прокуратура не согласилась с таким решением.

- В уголовном деле есть совокупность доказательств, согласно которым деяние должно было быть квалифицировано по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». В связи с этим была подана апелляционная жалоба в вышестоящий суд, - объясняют в прокуратуре Мурманской области.

Точку в этом деле должен поставить Мурманский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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