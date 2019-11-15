2019-11-15T11:46:33+03:00
Общество

«Мусорная» реформа в Мурманской области заинтересовала Финляндию и Швецию

Они готовы поделиться с северянами своим опытом раздельного сбора отходов и нести просвещение среди школьников
Елена МОЛОДЦОВА
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На встрече в правительстве Мурманской области консулы Финляндии и Швеции обсуждали вопросы экологии.На встрече в правительстве Мурманской области консулы Финляндии и Швеции обсуждали вопросы экологии.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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- Опыт сотрудничества Мурманской области с Финляндией и Швецией имеет не только крепкие традиции, но и хороший результат во многих проектах и направлениях. Мы нацелены на продолжение этого тренда, - начал встречу с генеральными консулами Швеции и Финляндии в Санкт-Петербурге Евой Сундквист и Анне Ламмила вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Помимо увеличения коммерческого сотрудничества в нашем регионе представителей обеих стран интересовала реформа по обращению с отходами, которая началась в этом году в России. Конечно, то, что русские, и в то числе северяне, взялись за ум, перестали складировать у себя мусор и занялись его переработкой, несомненно, радует скандинавских соседей.

- Мы готовы поделиться своим опытом по раздельному сбору мусора, который практикуется в Финляндии. Людям, безусловно, привыкать к сортировке отдыха. В этом вопросе очень важна просветительская миссия среди подрастающего поколения, - отметила Анне Ламмила.

Кроме того, представителей и Швеции, и Финляндии волнует экологический вопрос, связанный с перевалкой угля. По их словам, очень важно, чтобы снег был чистый, а не покрывался слоем черной пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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