2019-11-15T11:09:37+03:00
Происшествия

Мурманчанка ищет свидетелей ДТП под Олонцом, в котором погиб ее отец

Машина, спровоцировавшая страшную аварию, скрылась
Елена МОЛОДЦОВА
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От иномарки осталась только смятая груда железа. Фото: Алина ЦепокОт иномарки осталась только смятая груда железа. Фото: Алина Цепок
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Десять дней назад на юге Карелии произошла автокатастрофа, в которой погиб мурманчанин. Напомним, ДТП случилось 6 ноября в 23.15 на 314 километре федеральной трассы «Кола». Сразу после аварии сообщалось, что 56-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Однако, как стало известно позже, был на дороге третий автомобиль, который и спровоцировал смертельное ДТП.

- 6 ноября с 23.00 до 00.00 под Олонцом разбился насмерть мой отец. Как говорят инспекторы ДПС, машина, создавшая аварию, уехала с места ДТП. Это была фура, с которой выпали бетонные трубы. Увы, регистратор с папиного авто разбит, у Scania его вовсе не было. Возможно, события, предшествующие той аварии, попали на видеорегистратор автомобилистов, ехавших в это время в сторону Санкт-Петербурга. Когда, за отцом ездила, сказали, что в тот момент проезжало мимо две машины: Volvo и тягач Kenworth, обе с мурманскими номерами. Прошу очевидцев связаться со мной, - написала в соцсетях дочь погибшего водителя Алина Цепок.

На легковушку пришлось два удара, последний срезал буквально всю машину. Увы, но видеорегистратор тоже не уцелел, и даже маленькая флешка разлетелась на кусочки. Поэтому сейчас вся надежда на проезжающих мимо автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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