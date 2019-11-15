Мурманские моржи откроют зимний пляжный сезон

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-15T10:26:30+03:00

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Даже когда природа решает побаловать Кольский полуостров жарким летом, вода в наших водоемах не прогревается так, чтобы в них можно купаться. Разве только если ты не спортсмен, который увлекается моржеванием или плаванием в ледяной воде.

Таким северянам не страшна даже непогода. Да и зима с морозами. Уже 17 ноября в Мурманске "моржи" откроют зимний пляжный сезон. Всех желающих принять в нем участие зовут в 14.00 к домику для моржей.

- Для тех, кто впервые собирается окунуться в зимний экстрим или пока только раздумывает, будет проведен мастер-класс от "моржей"-профессионалов, - обещают организаторы акции.

В группе спортсменов в "ВКонтакте" можно заранее пройти регистрацию. Северянам стоит захватить купальники, удобные тапочки, полотенца и хорошее настроение.

Напомним, недавно на Семеновском озере сотрудники МЧС замерили толщину льда. Оказалось, что она уже 20 сантиметров - достаточно, чтобы выходить на него.

ИСТОЧНИК KP.RU