Снегопад отправил на запасной аэродром самолет, летевший из Москвы в Мурманск

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-15T10:27:03+03:00

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Обещанный синоптиками еще пару дней назад сильный снег обрушился на столицу Заполярья и вновь спутал расписание в аэропорту «Мурманск». Boeing 735, выполняющий рейс UT-577 из московского аэропорта «Внуково» за полярный круг, не мог приземлиться в главной воздушной гавани Заполярья - взлетно-посадочная полоса была покрыта толстым слоем снега.

- В 03:57 15 ноября борт UT-577 отправлен на запасной аэродром в Санкт Петербург по метеоусловиям в Мурманске. Аэродром технически непригоден к приему воздушных судов, - сообщает официальный сайт аэропорта «Мурманск».

В итоге в столицу Заполярья борт вернулся только в 9:10, когда снегопад стих и аэродромные службы смогли-таки очистить полосу от белого покрывала ноября. В 10:00 Boeing 735 уже взлетел с заполярного аэродрома и взял курс на Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU