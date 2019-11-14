2019-11-14T17:33:59+03:00
Общество

В Мурманском торговом порту сменился генеральный директор

Вместо Александра Масько предприятием будет руководить Алексей Рыкованов
Ника СВЕТЛОВА
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Алексей Рыкованов уже пятый год работает в Мурманском морском торговом порту. Фото: www.portmurmansk.ruАлексей Рыкованов уже пятый год работает в Мурманском морском торговом порту. Фото: www.portmurmansk.ru
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Кадровые перестановки происходят не только в правительстве Мурманской области или в администрации столицы Заполярья. В Мурманском морском торговом порту - новый начальник.

До недавнего времени предприятием руководил Александр Масько. В этой должности он был 7 лет. Но теперь ушел в материнскую компанию - АО «СУЭК». Теперь он будет работать заместителем директора по логистике – директором по управлению портовыми активами.

А новым генеральным директором торгового порта стал Алексей Рыкованов. На предприятии он человек не новый, пять лет он работал заместителем генерального директора по капитальному строительству – директором по развитию порта.

- Алексей Евгеньевич окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел переподготовку по программе дополнительного профессионального образования «Финансы, денежное обращение и кредит», курс «Менеджмент в инновационной сфере». С 2004 года работал заместителем генерального директора по капитальному строительству ОАО «Торговый порт «Посьет». В 2009 году был назначен управляющим директором ООО «Мечел-Инжиниринг» ОАО «Дальвостниипроектуголь». С 2011 по 2014 годы работал в должности директора филиала ООО «Мечел-Инжиниринг» – «Дальниипроект», - сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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