На дороге Кировск-Коашва-Титан столкнулись погрузчик и маршрутка

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-14T15:04:20+03:00

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Иногда водителям не грех было бы повторить правила дорожного движения, особенно ту часть, что рассказывает про приоритет движения.

Так, вечером 13 ноября под Кировском из-за такого нарушения столкнулись маршрутное такси и бульдозер.

- В 18.05 автомобиль "Газ" на перекрестке дорог на Кировск, Коашву и Титан не предоставил преимущество погрузчику, из-за чего произошло столкновение. Обращений за медицинской помощью не было, в ДТП никто не пострадал. Был причинен ущерб транспортным средствам, - пояснил "КП" инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним, на этой неделе женщина-водитель врезалась в автобус, который вез 30 рабочих. К счастью, и в этой аварии никто не пострадал. А вот на юге Республики Карелия погиб 56-летний житель Мурманска, чья машина столкнулась с фурой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/743801" frameborder="0"></iframe> Под Кировском столкнулись погрузчик и маршрутка.Видео: Kirill Igorevich

ИСТОЧНИК KP.RU