На дороге Кировск-Коашва-Титан столкнулись погрузчик и маршрутка
Иногда водителям не грех было бы повторить правила дорожного движения, особенно ту часть, что рассказывает про приоритет движения.
Так, вечером 13 ноября под Кировском из-за такого нарушения столкнулись маршрутное такси и бульдозер.
- В 18.05 автомобиль "Газ" на перекрестке дорог на Кировск, Коашву и Титан не предоставил преимущество погрузчику, из-за чего произошло столкновение. Обращений за медицинской помощью не было, в ДТП никто не пострадал. Был причинен ущерб транспортным средствам, - пояснил "КП" инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгений Шевченко.
Напомним, на этой неделе женщина-водитель врезалась в автобус, который вез 30 рабочих. К счастью, и в этой аварии никто не пострадал. А вот на юге Республики Карелия погиб 56-летний житель Мурманска, чья машина столкнулась с фурой.
Под Кировском столкнулись погрузчик и маршрутка.Видео: Kirill Igorevich
ИСТОЧНИК KP.RU