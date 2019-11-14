В Мончегорск прилетела краснокнижная неясыть

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-14T13:58:16+03:00

По словам орнитологов, то, что красавица-сова появилась в городе, нет ничего необычного

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Все чаще и чаще лесные звери и птицы становятся гостями горожан. Кажется, новостью о том, что по тому или иному населенному пункту бродит медведь, либо бегает перепуганный лось, уже мало, кого удивишь. Но в этот раз надо не удивляться, а любоваться – в Мончегорск залетела бородатая неясыть.

- Вот такая милая и необычная гостья вчера прилетела отдохнуть на территории нашего Музея. Удивлению «местных» птиц не было предела. Знакомьтесь: бородатая неясыть, - подлились со своими подписчиками сотрудники Музея истории Мончегорска.

Орнитологи Лапландского заповедника поспешили занести этот случай в свою летопись. Еще бы! Ведь бородатая неясыть занесена в Красную книгу Мурманской области.

- На Кольском полуострове кормовая база не очень хорошая, поэтому популяция сов зависит напрямую от размножения леммингов и полевок, которыми они питаются. В этом году недостатка в мышиных не было, и как результат, визит красавицы-совы, - рассказывает орнитолог Лапландского заповедника Алекс Гилязов.

Кстати, бородатая неясыть – едва ли не единственный вид сов, который может ловить полевок под 30-сантиметровым слоем снега, ориентируясь исключительно на свой слух.

ИСТОЧНИК KP.RU