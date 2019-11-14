2019-11-14T13:58:16+03:00
Дом. Семья

В Мончегорск прилетела краснокнижная неясыть

По словам орнитологов, то, что красавица-сова появилась в городе, нет ничего необычного
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Бородатая неясыть позволила сфотографировать себя и полюбоваться вдоволь. Фото: Екатерина ПавловаБородатая неясыть позволила сфотографировать себя и полюбоваться вдоволь. Фото: Екатерина Павлова
Изменить размер текста:

Все чаще и чаще лесные звери и птицы становятся гостями горожан. Кажется, новостью о том, что по тому или иному населенному пункту бродит медведь, либо бегает перепуганный лось, уже мало, кого удивишь. Но в этот раз надо не удивляться, а любоваться – в Мончегорск залетела бородатая неясыть.

- Вот такая милая и необычная гостья вчера прилетела отдохнуть на территории нашего Музея. Удивлению «местных» птиц не было предела. Знакомьтесь: бородатая неясыть, - подлились со своими подписчиками сотрудники Музея истории Мончегорска.

Орнитологи Лапландского заповедника поспешили занести этот случай в свою летопись. Еще бы! Ведь бородатая неясыть занесена в Красную книгу Мурманской области.

- На Кольском полуострове кормовая база не очень хорошая, поэтому популяция сов зависит напрямую от размножения леммингов и полевок, которыми они питаются. В этом году недостатка в мышиных не было, и как результат, визит красавицы-совы, - рассказывает орнитолог Лапландского заповедника Алекс Гилязов.

Кстати, бородатая неясыть – едва ли не единственный вид сов, который может ловить полевок под 30-сантиметровым слоем снега, ориентируясь исключительно на свой слух.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманском торговом порту сменился генеральный директор
В Мончегорске в гараже нашли четыре тонны камчатского краба
В Хибинах будут снимать фильм про лучшую лыжницу XX века
Дед Мороз из Великого Устюга приедет к юным северянам в Полярный
Евгений Никора поборется за кресло главы администрации Мурманска
На дороге Кировск-Коашва-Титан столкнулись погрузчик и маршрутка
Следователи расследуют уголовное дело по исчезновению двух дайверов - граждан России и Финляндии
"Ограбление на миллион": В Мурманске руководитель супермаркета отдал вору ключи и объяснил, где лежит выручка
В Мурманской области с 1 января 2020 года ужесточат продажу вэйпов несовершеннолетним
На финал Мурманской лиги КВН приедет участник команды "Триод и диод" и шоу "Однажды в России"
Мурманское морское пароходство выплатило 86 миллионов рублей по зарплатным долгам
Ремонт скамейки на Театральном бульваре в Мурманске обошелся в 8 тысяч рублей
В ЗАТО Александровск задержали лже-ФСБшника
Ученые выяснили, что почти у половины юных северян – бессонница
Директор хоккейного клуба «Мурман» рассказал подробности потасовки на льду во время матча с «Динамо-Казань»
В Мурманске начали устанавливать главную городскую елку
Пропала 71-летняя женщина, ехавшая из Великого Новгорода в Оленегорск
Следователи выяснили, из-за чего погиб мужчина в фитнес-клубе Мурманска
Для Териберки создали интерактивную карту
Житель Оленегорска из мести поцарапал машину тещи
В Мурманске у судоверфи загорелось судно "Аметист"
В Апатитах пожарные взяли на службу щенка из приюта
Жителей Шри-Ланки задержали в Никеле, когда те пытались попасть в Норвегию
На Мурманскую область надвигается метель
Глава Кольского район попросил сообщать ему в соцсетях, где не убрали снег и наледь с кровли
В Мурманской области из-за технических работ могут сбиться настройки телевизоров
В Кировске лиса-горнолыжница вышла потренироваться вместе с детьми
Супруга губернатора Мурманской области учила школьников волонтерству