В Мурманской области с 1 января 2020 года ужесточат продажу вэйпов несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-14T15:49:01+03:00

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Еще весной прокуратура вышла в Мурманвскую областную Думу с инициативой запретить продавать несовершеннолетним электронные сигареты жидкости для них. К слову, народные избранники, всем сердцем переживающие за здоровье будущего поколения, предложение надзорного ведомства приняли единогласно – 25 апреля был принят закон «Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них». Недавно в статью 2 этого документа были внесены изменения.

- Абзац третий изложить в следующей редакции: «электронные системы доставки никотина – электронные устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем», - уточняется в законе.

Кстати, под запрет для подростков попали и безникотиновые жидкости, не содержащие жидкий никотин в объеме менее 0,1 мг/мл.

В общем, продавцам вэйпов надо смотреть в оба, кто покупает их ароматный товар и в случае сомнений спрашивать у клиентов паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU