2019-11-14T14:00:42+03:00
Происшествия

"Ограбление на миллион": В Мурманске руководитель супермаркета отдал вору ключи и объяснил, где лежит выручка

Предприимчивого грабителя отправили в колонию на 5,5 лет
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленника ждет 5 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Фото: pixabay.com.Злоумышленника ждет 5 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Фото: pixabay.com.
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Некоторые начальники мурманских продуктовых магазинов совсем не заботятся о своей репутации. Разрешая грабить свой же супермаркет, о последствиях они точно не думают.

- В марте 37-летний мурманчанин договорился со своим знакомым, руководителем сетевого магазина, похитить деньги из сейфа торговой точки. Начальник объяснил ему, где лежит выручка и выдал ключи, как от самого магазина, так и от хранилища с деньгами. Ночью злоумышленник проник в супермаркет и прихватил оттуда 650 тысяч рублей. Спустя месяц, северянин вернулся и забрал еще 670 тысяч рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Но в итоге вор все-таки попался в руки правоохранительным органам. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в крупном размере».

- В суде мужчина вину признал в полном объеме, активно сотрудничал со следствием, частично возместил имущественный ущерб. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении руководителя магазина выделили в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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