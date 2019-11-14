2019-11-14T09:07:43+03:00
Спорт

Директор хоккейного клуба «Мурман» рассказал подробности потасовки на льду во время матча с «Динамо-Казань»

Ее участников ждала синяя карточка и удаление со льда
Лидия АРСТОВА
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«Мурман» проиграл «Динамо-Казань» со счетом 2:3. Фото: vk.com/murmanbandy«Мурман» проиграл «Динамо-Казань» со счетом 2:3. Фото: vk.com/murmanbandy
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Заполярный клуб «Мурман» второй год подряд играет в хоккейной Суперлиге. Команда всеми силами старается выложиться на максимум, но, увы, терпит неудачи.

Как рассказал «КП» директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий, в прошлом году опыт начала чемпионата был печальным. Погода не позволила залить лед, поэтому игры пришлось переносить. В новом сезоне спортсмены по согласованию с Федерацией хоккея с мячом, увеличили выезд до 28 дней. Сейчас погода для заливки стоит благоприятная.

В Суперлиге наши хоккеисты уже провели несколько матчей. Так, 8 ноября они встретились с «Сибсельмаш» из Новосибирска, ранее - с кемеровским «Кузбассом». А во время последнего матча «Мурмана» в Ульяновске произошла потасовка на льду. Северяне боролись за победу с командой «Динамо-Казань». По итогам первого тайма вышла ничья. Как ни старались мурманчане, они проиграли со счетом 3:2.

- Любой выездной матч отличается от домашних, где поддерживают болельщики. Дома, как говорится, стены помогают. Любой матч эмоционален. В хоккее люди могут подраться независимо от счета. Но, по нашим правилам, это категорически запрещено. Конечно, люди нервничают и очень хотят выиграть. Как таковой драки не было, потолкаться на льду нередкое явление. Если говорить о наказании, была синяя карточка и удаление сцепившихся на 10 минут, - рассказал Сергей Чернецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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