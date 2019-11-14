В ЗАТО Александровск задержали лже-ФСБшника

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-14T08:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Попасть на территорию любого из ЗАТО в Мурманской области не так просто: только на оформление пропуска уйдет месяц, и то нет гарантии, что въезд разрешат. Поэтому то и дело находятся отчаянные северяне, которые пытаются выписать себе липовый документ.

Правда, на этот раз наглость нарушителя превзошла все границы.

Молодой человек хотел проехать в ЗАТО Александровск. На КПП мужчина предъявил удостоверение сотрудника Федеральной службы безопасности. Возможно, уловка бы и сработала. Но в тот день на КПП дежурили настоящие сотрудники пограничного управления ФСБ по западному арктическому району и УМВД по Мурманской области. Они сразу заподозрили, что с документом что-то не так, и задержали молодого человека.

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь оперативники проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

Всех, кто пострадал от действий лже-ФСБшника, просят позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-67-31, 8 (8152) 487-585 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU