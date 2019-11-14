2019-11-14T08:18:16+03:00
Туризм

Для Териберки создали интерактивную карту

Ее можно загрузить в телефон и использовать без Интернета
Ника СВЕТЛОВА
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Карту можно использовать без Интернета. Фото: скриншот картыКарту можно использовать без Интернета. Фото: скриншот карты
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Каждый год Териберку посещает в разы больше туристов, чем в ней живет человек. Даже зимой, когда дорогу на старинное село заметает, гости хотят, во что бы то ни стало, сюда приехать.

Заблудиться в Териберке кажется делом сложным, ведь дорога сюда одна, сам населенный пункт небольшой. Но все же карта никогда не бывает лишней, ведь некоторые могут заплутать и в трех соснах. А туроператоры говорят, что туристы из Китая часто попадают в непростые ситуации, т.к. не очень привыкли находиться в заснеженных пейзажах и плохо ориентируются на новом месте.

В помощь приезжающим была разработана интерактивная карта побережье Баренцева моря в районе Териберки.

- Здесь можно увидеть скелеты кораблей и остатки военных батарей, побродить по пустынным пляжам, усеянным валунами, и заглянуть в покинутые жителями дома. Териберка является единственным местом в европейской части России, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Благодаря постоянным ветрам село является хорошим местом для занятий кайтсерфингом (в том числе зимним), - сообщают создатели карты из ООО "Дата Ист" - корпоративный партнер Русского географического общества. - Карта знакомит с достопримечательностями, маршрутами, бухтами и заливами, горными вершинами, гостиницами и смотровыми площадками, позволяет сориентироваться на местности.

Карту можно загрузить в телефон c помощью бесплатного приложения CarryMapи использовать, даже если нет подключения к Интернету. Можно сделать путевые заметки, сохранить в карте свои фотографии, записать трек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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