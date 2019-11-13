В Апатитах пожарные взяли на службу щенка из приюта
Уже много лет в Мурманске при пожарной части №4, что на Верхне-Ростинском шоссе, живет пес Гидрант. Видимо пожарные из Апатитов учли опыт своих коллег и тоже решили обзавестись четвероногим другом.
- В приют для собак «Бездомный ангел» выбирать будущего боевого хвостатого товарища руководство 2 отряда федеральной пожарной службы по Мурманской области и 8 пожарно-спасательной части. Будущий член команды должен был быть не агрессивным, смекалистым и настоящим верным другом, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Именно таким и оказался восьмимесячный щенок по кличке Вилли. Он моментально нашел общий язык с будущими хозяевами и отправился жить в пожарную часть. Правда, перед этим посетил ветеринарную клинику, где ему сделали все необходимые прививки.
- Для Вилли уже соорудили будку. Кормить его кашей и вкусными косточкам будет заступающий на смену караул. А на время сильных морозов пса будут запускать в помещение, - рассказывает Алексей Баринов.
В общем, довольными остались и огнеборцы, и щенок, который обрел душевных дом.
ИСТОЧНИК KP.RU