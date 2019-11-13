2019-11-13T15:42:17+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска из мести поцарапал машину тещи

Мужчине грозит два года тюрьмы
Лидия АРСТОВА
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Мужчина выместил свой гнев на автомобиль тещи.Мужчина выместил свой гнев на автомобиль тещи.Фото: Мила СТРИЖ
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Месть – блюдо, которое подают холодным. Именно им и стал автомобиль на ноябрьском морозе.

- Жительница Оленегорска вместе с 37-летним зятем приехала в Мончегорск в гости к друзьям и припарковала свой Kia Rio во дворе на улице Кондрикова. Между ними произошел конфликт. В разгар ссоры мужчина вышел покурить, хлопнув дверью. Ключом от квартиры он глубоко поцарапал автомобиль тещи, а потом, как ни в чем не бывало вернулся обратно, - рассказывает «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Только утром женщина обнаружила царапину на своем «железном коне» и обратилась в полицию. По мнению экспертов, ущерб превысил 27 тысяч рублей. Оперативники опросили возможных свидетелей и вышли на подозреваемого. Зять потерпевший во всем сознался.

В отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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