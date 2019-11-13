2019-11-13T14:58:16+03:00
Общество

На Мурманскую область надвигается метель

Непогода в Заполярье стихнет только 15 ноября [видео]
Лидия АРСТОВА
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Метель уже накрыла Никель.Метель уже накрыла Никель.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Мурманскую область накрыла метель. Сильный ветер со снегом пришли на смену ноябрьским морозам. Например, в Никеле уже сейчас практически ничего не видно дальше вытянутой руки. Подобная участь ожидает весь регион.

- Мы ждем ухудшение погодных условий по всему Кольскому полуострову. Надвигается ветер умеренной силы и осадки сначала в виде снега, а затем и виде мокрого снега. На основной территории региона ветер будет достигать 8-13 метров в секунду, местами в порывах 15-18 метров в секунду. По прогнозам, осадков прекратятся только днем 15 ноября, – рассказала «КП» заместитель начальника Мурманского гидрометцентра Елена Куринова.

13 ноября в Мурманске столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов, а ветер будет дуть с силой 3 метра в секунду. Ночью мороз усилится на 2 градуса, сила ветра сохранится. Завтра, 14 ноября, ветер немного стихнет, зато на 10% усилятся осадки.

Также МЧС по Мурманской области предупреждает, что 13 ноября, ночью и утром 14 ноября ожидается сильная гололедица.

Никель накрыла метель.Автор: Мой поселок Никель! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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