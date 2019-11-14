Следователи выяснили, из-за чего погиб мужчина в фитнес-клубе Мурманска

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-14T08:26:03+03:00

В смерти северянина не был замешан криминал

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В прошлую пятницу, 8 ноября, в одном из фитнес-клубов Мурманска произошло ЧП: умер его посетитель. Как выяснили приехавшие следователи, 51-летнему северянину, который занимался в тренажерном зале, внезапно стало плохо. Сотрудники спортклуба вызвали ему скорую помощь, но врачи не успели спасти северянина.

Эксперты осмотрели тело и не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Следователи провели проверку для уточнения обстоятельств трагедии и назначили судмедэкспертизу, чтобы определить, почему мурманчанин умер.

- Смерть мужчины не носит криминальный характер. От чего конкретно он погиб, мы рассказать не можем – это врачебная тайна, - пояснила «КП» Татьяна Ковалева, старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области.

К летальному исходу привели проблемы со здоровьем мужчины. Напомним, что за день до этого случая, 7 ноября, сварщик из Мончегорска умер прямо на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU