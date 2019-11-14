Следователи выяснили, из-за чего погиб мужчина в фитнес-клубе Мурманска
В прошлую пятницу, 8 ноября, в одном из фитнес-клубов Мурманска произошло ЧП: умер его посетитель. Как выяснили приехавшие следователи, 51-летнему северянину, который занимался в тренажерном зале, внезапно стало плохо. Сотрудники спортклуба вызвали ему скорую помощь, но врачи не успели спасти северянина.
Эксперты осмотрели тело и не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Следователи провели проверку для уточнения обстоятельств трагедии и назначили судмедэкспертизу, чтобы определить, почему мурманчанин умер.
- Смерть мужчины не носит криминальный характер. От чего конкретно он погиб, мы рассказать не можем – это врачебная тайна, - пояснила «КП» Татьяна Ковалева, старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области.
К летальному исходу привели проблемы со здоровьем мужчины. Напомним, что за день до этого случая, 7 ноября, сварщик из Мончегорска умер прямо на работе.
ИСТОЧНИК KP.RU