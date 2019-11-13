2019-11-13T14:07:27+03:00
Общество

В Мурманской области из-за технических работ могут сбиться настройки телевизоров

Устранить неполадки можно самостоятельно или обратиться на "горячую линию"
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Северянам нужно будет перенастроить свои телеканалы – автоматически или вручную.Северянам нужно будет перенастроить свои телеканалы – автоматически или вручную.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Мурманской области с 18 на 19 ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть будет проводить технические работы. Из-за этого настройки на некоторых моделях приемников могут сброситься. В этом случае зрителям нужно будет перенастроить свои телеканалы – автоматически или вручную. Тем, у кого возникнут сложности, переживать не стоит – тут на помощь придут сотрудники РТРС.

- Северянам, которые не могут сами перенастроить каналы, необходимо обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы помогут во всем разобраться, - пояснила «КП» Анна Калинина, пресс-секретарь Мурманского областного радиотелевизионного центра.

В мэрии Мурманска также отмечают, что 29 ноября в Кольском крае в сетке «Общественного телевидения России» (ОТР) появятся блоки общедоступных региональных телеканалов.

- Каналам Мурманской области выделят по пять часов в день. Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без коммерческой рекламы, - рассказали в администрации заполярной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Мурманскую область надвигается метель
Глава Кольского район попросил сообщать ему в соцсетях, где не убрали снег и наледь с кровли
В Кировске лиса-горнолыжница вышла потренироваться вместе с детьми
Супруга губернатора Мурманской области учила школьников волонтерству
В Апатитах подростки звонят в экстренные службы и сообщают об умирающей пьяной девочке
Пассажиры самолета Анталья-Мурманск: "Спасибо пилотам, что не стали рисковать нашими жизнями"
Американский булли, покусавший свою хозяйку, держит в страхе Мурманский центр временного содержания животных
В Мурманске пропал 50-летний мужчина со шрамами на брови и носу
Витраж Межсоюзного дворца культуры в Мурманске хотят восстановить по старым фотографиям
В Мурманске тепло в 10 домов и детский сад вернули через четыре часа
В Мурманске освятили первую лютеранскую церковь
Военнослужащие Северного флота будут ездить на собачьих упряжках
В Мурманске на Пяти Углах появился большой игровой комплекс для детей
В Мурманске без отопления и горячей воды остались 10 домов и детский сад
В Мурманске открылся форум «Шаг в будущее»
Для детей-инвалидов Мурманской области собирают подарки к Новому году
Жителя Мурманской области закололи ножом в белгородском селе
Благотворительный фонд просит помочь продуктами для «Добрых обедов» в Мурманске
Жители Туломы жалуются на раскрытую теплотрассу и холод в квартирах
Полиция начала проверку после инцидента с онкобольной из Заполярного
Самолет в Санкт-Петербург вылетел почти с 8-часовой задержкой
В Никеле вновь рванула теплотрасса
Известный петербургский музыкант: «Новый министр культуры Мурманской области знает и понимает, что делает и о чем говорит, исходя из собственного опыта»
Житель Мурманска украл с кладбища инструменты и бензогенератор на 90 тысяч рублей