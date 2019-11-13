В Мурманской области из-за технических работ могут сбиться настройки телевизоров

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-13T14:07:27+03:00

Северянам нужно будет перенастроить свои телеканалы – автоматически или вручную. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В Мурманской области с 18 на 19 ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть будет проводить технические работы. Из-за этого настройки на некоторых моделях приемников могут сброситься. В этом случае зрителям нужно будет перенастроить свои телеканалы – автоматически или вручную. Тем, у кого возникнут сложности, переживать не стоит – тут на помощь придут сотрудники РТРС.

- Северянам, которые не могут сами перенастроить каналы, необходимо обратиться по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы помогут во всем разобраться, - пояснила «КП» Анна Калинина, пресс-секретарь Мурманского областного радиотелевизионного центра.

В мэрии Мурманска также отмечают, что 29 ноября в Кольском крае в сетке «Общественного телевидения России» (ОТР) появятся блоки общедоступных региональных телеканалов.

- Каналам Мурманской области выделят по пять часов в день. Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без коммерческой рекламы, - рассказали в администрации заполярной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU