Супруга губернатора Мурманской области учила школьников волонтерству

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-13T13:18:13+03:00

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Согласитесь, нелегко сменить место жительство в столице и переехать в город с населением меньше трехсот тысяч человек и найти себя. Но у супруги губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгении это получилось. На днях провела тренинг «Благотворительность и волонтерство» в Мурманском политехническом лицее.

- Всегда мне нравилось заниматься волонтерством. И я была бы не я, если бы ничего не начала творить в своем любимом деле уже здесь, в Мурманске. Тут совместилось все: мой опыт, знания, мои друзья, что поддержали меня и помогли реализовать этот проект. Говорить просто о важном, видеть, как загораются глаза детей, заряжать своим примером – это мое счастье, - написала Евгения Чибис в соцсетях.

И судя по горящим глазам подростков, проект удался, и они открыли для себя другой полный добра и человеческого участия мир.

ИСТОЧНИК KP.RU