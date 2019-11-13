В Апатитах подростки звонят в экстренные службы и сообщают об умирающей пьяной девочке

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-13T13:18:08+03:00

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Неделю назад страну облетела добрая новость о том ,что в Ростове-на-Дону слепой мальчик-сирота целый год звонил пожарным и желал им удачи. В итоге огнеборцы приехали в гости, прокатили ребенка на спецтехнике и объяснили, почему нельзя звонить в экстренные службы из «шалости». Правда, в отличие от доброго, но одинокого Максима Б. апатитскими подростками движет банальное озорство и обилие свободного времени.

Юные северяне нашли себе крайне оригинальное развлечение. Они звонят в «скорую» и сообщают о девочке, которая перебрала с алкоголем и потеряла сознание.

- 10 ноября поступило два таких вызова: один – на улицу Фестивальную, второй – на улицу Дзержинского. Правда, при появлении кареты скорой помощи подростки бросаются в рассыпную, - рассказал «КП» главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев. – Будем проводить профилактическую работу с молодежью!

В условиях нехватки бригад скорой помощи такое развлечение отнюдь не безобидно. Кстати, по таким вызовам выезжают не только медики, но и сотрудники полиции. Правда, пока этой утехи придаются только школьники в Апатитах. В других городах Мурманской области таких вызовов не зафиксировано.

К слову, если родителей шутников найдут, то им грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей за заведомо ложный вызов специализированных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU