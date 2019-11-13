В Мурманске пропал 50-летний мужчина со шрамами на брови и носу
В Мурманске вот уже пять дней разыскивают Александра Кабрина. 8 ноября мужчина ушел из дома по адресу проспект Кольский, 137, и с тех пор его местоположение не известно.
50-летний северянин был одет в черный пуховик, темно-синие джинсы и серую кофту.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Носит очки. Из особенностей – у Александра есть шрамы на левой брови и на носу.
Всех, кто может помочь с поисками мужчины и сообщить какую-либо информацию о нем, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8(911)-311-70-20 или 8(911)-339-89-41.
Напомним, что уже больше недели в Североморске ищут 67-летнюю Раису Петренко, у которой случаются провалы в памяти. А в поселке Зверосовхоз с 24 октября не могут найти 56-летнего Вячеслава Стародубцева.
Остается надеяться, что северян найдут как можно скорее..
ИСТОЧНИК KP.RU