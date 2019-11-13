2019-11-13T12:40:54+03:00
Общество

Пассажиры самолета Анталья-Мурманск: "Спасибо пилотам, что не стали рисковать нашими жизнями"

Мурманчане рассказали, почему борт не сразу сел в главной воздушной гавани Заполярья
Мария ПАШЕНКОВА
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Самолет из Антальи добирался до Мурманска 13 часов. Фото: etihad.comСамолет из Антальи добирался до Мурманска 13 часов. Фото: etihad.com
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22 октября в аэропорту "Мурманск" никак не мог сесть самолет из Антальи компании Azur Air. В пути он был почти 13 часов. Пассажиры рейса рассказали "КП", что полет был очень тяжелым, многие паниковали.

Правда, есть и другая точка зрения. В редакцию обратилась северянка Валентина Смирнова, которая летела с курорта вместе с дочкой Анжеликой и зятем Олегом Шошиным. По ее словам, паники не было.

- Никакой турбулентности, пока мы летели в Финляндию [на запасной аэродром. - Ред.] не было, только в небе над Турцией. Но это нормально. Командир разговаривал с пассажирами, объяснял ситуацию. Хочу выразить огромную благодарность экипажу за его работу! - рассказала Валентина Андреевна. - Да, маленькие дети плакали, когда проснулись. И одна женщина потребовала жалобную книгу. Но в целом все вели себя спокойно и достойно.

По словам нашей читательницы, командир судна по громкой связи сказал, что полоса в воздушной гавани Мурманска не расчищена, поэтому он не будет рисковать и садить тяжелый самолет. Напомним, в самом аэропорту "КП" сообщили, что сели все самолеты, кроме турецкого - его не устроил коэффициент сцепления. В авиакомпании отметили неблагоприятные метеоусловия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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